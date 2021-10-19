Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 млрд гривен

Больше всего денег направят на дороги, а также льготы и жилищные субсидии.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, который Рада приняла 8 октября.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета к концу текущего года почти на 40 млрд грн, Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности, социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и реализации инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении .

Согласно подписанному документу, увеличены показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду на 39,6 млрд грн.

В частности, повышение доходов предусмотрено благодаря налогу на прибыль предприятий - на 30 млрд грн; НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 2 млрд грн; НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 6,9 млрд грн; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили - на 0,75 млрд грн.

"Дополнительные доходы будут направлены на решение неотложных социальных вопросов и реализацию важных инфраструктурных проектов", - объясняют в Офисе президента.

В частности, 12,05 млрд грн будет направлено на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. На развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения - 15 млрд грн.

Еще 4,1 млрд грн предусмотрены на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины, 2 млрд грн - на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Кроме того, 1 млрд грн будет направлен на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы, а также осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (соответственно 1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн).

На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилье для переселенцев, которые принимали участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будут направлены соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.