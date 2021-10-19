Арахамия считает маловероятным отстранение Третьяковой с должности главы социального комитета

"Вам только, видите, высказывания, а нужно же видеть и работу".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает маловероятной возможность отстранения от должности главы социального комитета нардепа Галины Третьяковой, которая попала в скандал из-за своего комментария относительно смерти Антона Полякова (фракция "За будущее").

Арахамия добавил, что готов повторно подписать письмо в регламентный комитет об отстранении Галины Третьяковой от 5 пленарных заседаний, если первое потерялось.

"Мы направляли и будем. Если сейчас они не найдут, я сразу же готов повторить эту процедуру и предоставить. Чтобы не было спекуляций на тему, что кто-то потерял письма ", - отметил он.

На вопрос о том, возможно ли снятие с должности главы комитета, Арахамия ответил: "Мне кажется, что нет. Было высказывание, есть наказание, которое определено регламентом (временное отстранение от пленарных заседаний - Ред.) Надо это наказание на нее наложить".

В качестве примера нецелесообразности отзыва из комитета он привел нардепа ОПЗЖ Илью Киву, которого за все его высказывания не собираются лишать членства в комитете.

"Для меня позиция я вам сказал, какая - это очень тяжелый комитет. Есть известные, яркие личности в этом комитете. Там и Юлия Владимировна, и госпожа Королевская - это тяжелый комитет. На самом деле в нем работать не так легко. Всегда в социальном комитете какие вопросы - все хотят социальных благ, это стоит миллиарды гривен... А надо каким-то образом ввести в государственный бюджет - это тяжелая работа. Вам только, видите, высказывания, а нужно же видеть и работу", - считает Арахамия.

Напомним, что народный депутат "Слуги народа" Галина Третьякова прокомментировала смерть коллеги Антона Полякова в партийном чате словами "одним врагом меньше". На замечания коллег по парламенту она заявила о "наступлении на свободу слова".

На фоне скандала депутаты потребовали ее отстранения от пленарных заседаний, а также снятия с должности руководительницы комитета.