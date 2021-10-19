Рада отправит в отставку министра экологии из-за коррупции экоинспекций, - Арахамия

Верховная Рада отправит в отставку министра экологии Романа Абрамовского из-за коррупции экоинспекций на местах.

Об этом в кулуарах парламента сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он рассказал, что Абрамовский уже написал заявление об увольнении.

"Я не хочу выступать неким "ньюзмейкером"... Однако я собственными глазами видел, как он (Абрамовский, - ред.) выходил, и он написал заявление. Вот это я видел собственными глазами", - сказал Арахамия.

Он также отметил, что голосов за отставку Абрамовского в Раде хватит.

"Вы же помните, что у нас по экологическим законам всегда баталии ... В первую очередь, претензия, которая была на фракции, озвученная многими депутатами, которые работают в регионах, - что экоинспекция в регионах - очень коррупционная", - подчеркнул Арахамия.

Он также добавил, что пока кандидатуры на замену Абрамовскому нет.

Напомним, ранее нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что Амбрамовский написал заявление об увольнении на заседании фракции "Слуга народа".

О том, что Абрамовского снова рассматривают в качестве кандидата на увольнение из правительства, источники LB.ua сообщали еще в сентябре. Тогда собеседники в Кабмине также говорили, что пост может потерять министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Кадровые вопросы "Слуги народа" собирались обсуждать на большом заседании фракции в Трускавце, однако затем этот вопрос отложили. Глава парламента Руслан Стефанчук еще 14 октября говорил, что пока вопрос перестановок в Кабмине в повестке дня не стоит, но кадровые вопросы рассматриваются и без внесения в нее.

Абрамовского назначили министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020 года. До этого он занимал должность заместителя главы этого министерства.

Абрамовский уже писал заявление на увольнение - в декабре 2020. По информации источников LB.ua, министром экологии собирались назначить исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха. Впрочем, нардеп Александр Качура в комментарии LB.ua сообщил, что "Слуга народа" на фракции согласовала все четыре кандидатуры на должности министров, кроме кандидата на должность Минэкологии. Позже нардепы сняли с повестки дня увольнение Абрамовского.