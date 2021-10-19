Судьба "кредита Януковича" может решиться до конца года

Верховный суд Великобритании близок к завершению рассмотрения роSSийской апелляции о взыскании с Украины задолженности по евробондам на $3 млрд в этом году.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал министр юстиции Денис Малюська.

"Следующее заседание будет осенью, и оно может быть последним в этом деле. Это дело ведет - уникальный случай - Министерство финансов, не мы. Когда этот спор возник, по каким-то соображениям Минюст отказался вести это дело, его подхватил Минфин и нанял иностранных юридических советников. Учитывая то, что вопрос очень сенситивный, я предпочел бы, чтобы Минфин комментировал это дело относительно шансов и возможных решений", - сказал Малюська.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона принял ускоренное рассмотрение роSSийского иска, отбросив основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.

Однако апелляционный суд отправил иск на повторное рассмотрение.

Сейчас это решение РоSSия оспаривает в Верховном суде Великобритании. Она хочет оставить в силе решение первой инстанции о взыскании средств по упрощенной процедуре.

"И есть другой вариант, в нашу пользу: либо перейти в полный судебный процесс, исследовать все доказательства и аргументы Украины в этом деле, что будет означать, что дело еще будет слушаться, как минимум, несколько лет, а может и больше. Или остановить процесс до решения в любой другой международной судебной инстанции, что тоже означает остановку рассмотрения на какое-то чрезвычайно длительное неустановленное время", - пояснил Малюська.

Напомним, что долг Украины перед Россией возник в конце 2013 года.

29 ноября 2013 года состоялся саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе, на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза.

Янукович решил не подписывать этот договор, а через неделю договорился с Владимиром Путиным о кредите на 15 млрд долларов под 5% годовых. В связи с Евромайданом Украина взяла только 3 млрд долларов - на них были выпущены еврооблигации, которые выкупила РоSSия.

В декабре 2015 года Украина допустила дефолт по этим евробондам. РоSSии предлагали реструктуризировать долг на условиях, с которыми согласились коммерческие кредиторы Украины. РоSSия отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

В феврале 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям.

С тех пор судьба "долга Януковича" находится в подвешенном состоянии.