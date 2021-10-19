РоSSия начала войну в Украине и мешает ее закончить, - глава Пентагона

Министр обороны США пообещал Украине поддержку.

РоSSия начала войну в Украине и мешает ее закончить, - глава Пентагона
Фото: Військове телебачення

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война в Украине началась и не заканчивается из-за РоSSии.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном.

"РоSSия начала эту войну, и РоSSия является препятствием для мирного урегулирования. Они могли бы начать с уважения суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Пока этого не произошло, мы будем делать все возможное, чтобы поддержать усилия Украины по развитию оборонных сил", - заявил Остин.

Таран в свою очередь выразил надежду, что США сдержат РоSSию от полномасштабного нападения на Украину.

"Мы ожидаем, что США и в дальнейшем будут поддерживать нашу независимость, нашу территориальную целостность и всеми доступными методами удерживать РоSSию от дальнейшего распространения агрессии, от перерастания вооруженного конфликта в полномасштабную войну", - сказал министр Украины.

Напомним, что мирное урегулирование войны на Донбассе осуществляется в рамках "нормандского формата" при посредничестве Франции и Германии. Однако они, по словам президента Владимира Зеленского, боятся называться РоSSию стороной конфликта.

Он неоднократно высказывал желание приобщить Соединенные Штаты к мирным переговорам с Россией.

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