Малюська объяснил, почему до сих пор не назначили уполномоченного по ЕСПЧ: "Маленькая зарплата, большие хлопоты"

Эта должность вакантна с сентября.

Министерство юстиции рассчитывает до конца года назначить уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" глава Минюста Денис Малюська.

"Замену ищем. Рассчитываю, что до конца года будет полноценный заместитель, который будет выполнять его (в сентябре Правительство освободило заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищину,- ред.) Больной, конечно, но как я удержу хороших юристов, которые могут получать в десятки раз большую заработную плату в частном секторе? Никак. То есть, конечно, они для резюме, для опыта, для контактов работают определенное время в Министерстве юстиции. Я надеюсь, что я такого же человека найду на место Ивана Лищины, который будет заинтересован в опыте, в контактах и строке в резюме, что был уполномоченным. Это единственный мотиватор", - отметил Малюська.

Он также рассказал, что сейчас уже есть кандидатуры, но министр посетовал, что "найти человека на заработную плату максимум две тысячи долларов, человека, который разбирается в международных арбитражах, свободно владеет английским, желательно французским, может спокойно в иностранных юрисдикциях осуществить представительство в суде - это фантастическая история".

По его мнению на такую работу может согласиться тот, кто "хочет построить себе какую-то репутационный историю", но таких людей в Украине можно "на пальцах посчитать".

"Плюс это еще должен быть человек, которому я полностью доверяю, потому что это еще и бюджет на юридическую помощь и на выплаты более миллиарда гривен. Задача практически нереальна почти, поэтому уже долго ищем... Есть чиновники, которые получают хорошую зарплату, их достаточно много. Есть чиновники даже, получающие чрезмерно высокую зарплату. Но большинство получают зарплату ниже, чем оно того стоит и которая обеспечивала реально их эффективную работу. Поэтому я бы сказал, что система оплаты труда точно нуждается в пересмотре. Это существенно ограничивает отбор хороших, качественных кадров", - добавил глава Минюста.

Напомним, в сентябре Кабинет министров уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ , который отметился успешной работой, в частности, по делам против РоSSии.

Лищина занимал должность уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с июля 2016 года, с октября 2017 года совмещал должности уполномоченного по делам ЕСПЧ и заместителя министра юстиции. С 2002 по 2008 годы Лещина стажировался в Секретариате ЕСПЧ , а в 2015 году как адвокат подал жалобу в суд по поводу ареста имущества благотворительной организации "Фонд "Крым".

Переназначение Лищины в 2020 году в юридических кругах называли положительным сигналом.