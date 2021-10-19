Глава Пентагона подтвердил право Украины на вступление в НАТО

США готовы помочь Украине провести необходимые реформы.

Глава Пентагона подтвердил право Украины на вступление в НАТО
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может вступить в НАТО после проведения необходимых реформ.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном.

"На саммите НАТО в июне 2021 года Соединенные Штаты и их партнеры подтвердили право Украины решать свое будущее и внешнеполитический курс без внешнего вмешательства, включая стремление Украины присоединиться к НАТО. В связи с этим мы призываем правительство Украины продолжать глубокие и всесторонние реформы, необходимые для воплощения евроатлантических стремлений. Это означает, в частности, гражданский контроль над Вооруженными силами, приведение оборонно-промышленного комплекса до лучших мировых практик, внедрение реформ в области управления персоналом", - сказал глава Пентагона.

Остин пообещал, что США готовы помочь Украине в проведении этих реформ.

Он рассказал, что переговоры с Тараном были плодотворными и касались они, в частности, усиления сотрудничества в Черноморском регионе.

"Мы с министром обсуждали возможности для укрепления нашего партнерства с союзниками по Черноморскому региону, чтобы противостоять дестабилизирующим действиям РоSSийской Федерации. В рамках поддержки этих усилий США продолжат оказывать помощь не только Украине, но и Грузии, Румынии и Болгарии. Мы давно поняли важность партнерства и союзничества в сдерживании роSSийской агрессии , - сказал американский министр.

Он заявил, что с 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов для усиления способности Украины защищать свою территорию, границы и территориальные воды.

Напомним, что американский министр Ллойд Остин прибыл в Украину утром 19 октября с однодневным визитом. Из Киева он полетит в Румынию.

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