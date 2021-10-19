Корниенко не исключает, что закон о столице будут рассматривать по спецпроцедуре

Закон о столице во втором чтении могут рассматривать по спецпроцедуре, к нему подали около 1000 поправок. Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в кулуарах парламента.

При этом он не исключает, что закон может пойти на рассмотрение и по стандартной процедуре. По его прогнозу, во втором чтении закон примут уже в ноябре-декабре, чтобы он вступил в силу до Нового года. Рассмотрение по спецпроцедуре предусматривает, что в зале голосуют не за все, а только за приоритетные правки. Приоритетность определяет профильный комитет.

В законе о столице предлагают правительству утвердить границы районов Киева , после чего провести выборы в обновленных районных советах столицы.

"Мы не забираем никаких полномочий у мэра, наоборот, будет исполком, чтобы он за все отвечал, назначал членов исполкома. А глава Киевской городской государственной администрации, как любой глава городской государственной администрации в Украине, будет, в частности, выполнять функции координации деятельности органов центральной исполнительной власти на местах, заботливого надзора", - высказался Корниенко.

По его словам, "заботливый надзор" - это указания местной власти, мэру на недостатки законодательных и подзаконных актов Киевсовета и исполкома.

"Это те же префекты, к которым мы идем, и будут эти префекты по всей стране. Чтобы их не боялись, я бы советовал посмотреть, как это работает в Киеве ... Для киевлян какой будет результат? Немножко меньше будет обысков, потому что будут немного прозрачнее работать исполкомы. Когда будет меньше обысков - тогда почему-то автоматически, знаете, скорее строят дороги, лучше выглядят детские сады", - заявил он.

Корниенко также назвал "сомнительным" предложение возврата районных советов в Киеве .

"Киевсовет уже голосовал за это решение, и мы сейчас находимся в ситуации, когда отменены выборы, но не отменены райсоветы. Если сейчас мы создадим уже созданные райсоветы - это как-то плохо выглядит юридически. И в судах не будет перспективы в этом".

Напомним, профильный комитет парламента в среду, 20 октября, рассмотрит законопроект о Киеве во втором чтении. Документ, как известно, предусматривает разделение полномочий мэра и главы КГГА. Член комитета, нардеп "Слуги народа" Александр Качура считает, что у Кличко с новым законом властных полномочий не станет меньше: "У него будет столько власти, на которую его уполномочили люди. То есть он был избран городским головой, он будет мэром и будет исполнять свои полномочия. На двух стульях нельзя усидеть, это правильный подход. И у нас есть функция столицы, и есть функция города. Кличко будет заниматься функцией города - коммунальными службами, парковками, канализацией, тем, чтобы у нас не застраивали наши скверы".

Как известно, глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве , тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

Законопроект "О Киеве - столице Украины" был инициирован группой депутатов, включая нынешнего министра культуры Александра Ткаченко, в сентябре 2019 года. Тогда же впервые встал вопрос о смещении Кличко. Новый закон имеет целью разделить должности мэра и главы КГГА, а также создать новый исполнительный орган - Киевской магистрат.

Сейчас, согласно законодательству, возглавлять Киевскую городскую государственную администрацию может только человек, избранный столичным мэром. Это несколько раз было подтверждено и решениями Конституционного суда.