Нардепы разблокировали подписание закона об олигархах

Верховная Рада отклонила 12 постановлений об отмене голосования за так называемый антиолигархический законопроект. Теперь документ сможет подписать спикер парламента, правда, пока непонятно, какой - бывший Дмитрий Разумков или нынешний Руслан Стефанчук.

Регламентный комитет рекомендовал депутатам определиться относительно этих постановлений путем голосования. Наибольшее количество голосов за постановление из этого пакета - 86, наименьшее - 63.

Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) подавали народные депутаты от двух политических сил - Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Николай Княжицкий, Михаил Бондарь, Олег Синютка, Владимир Вятрович, Ирина Фриз, Ростислав Павленко, Виктория Сюмар, Мария Ионова от "евросолидарности" и Василий Нимченко от ОПЗЖ.

Противоречия по закону вызваны тем, что во время голосования по "спецпроцедуре" одновременно учли три поправки, которые противоречат друг другу.

Речь о поправках под номерами 396, 398, 406. В частности, правка 398 авторства самого Разумкова предусматривает: решение о признании лица олигархом принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по представлению независимой комиссии, которая создается для рассмотрения таких вопросов. Зато в поправке 406 говорится, что решение о признании лица олигархом принимает СНБО. Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко считает, что парламент может переголосовать неточности в законе на этой неделе.

Кто именно должен ставить подпись под законопроектом - Стефанчук или Разумков - в Раде до сих пор не разобрались. Разумков считает, что это должен делать он, ведь он возглавлял Верховную Раду в день принятия закона. "Спикер Верховной Рады, согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался", - заявил он.

Его преемник на посту Руслан Стефанчук с такой точкой зрения не согласен: "Ни Конституция, ни законы Украины таких ограничений не предусматривают". Ранее Стефанчук говорил, что надеется на консенсусное решение в вопросе подписания этого закона, а также то, что "мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте".

Разумков также считает, что подписание этого законопроекта Стефанчуком будет нарушением. Регламентный комитет тем временем говорит, что документ может подписать и Стефанчук.