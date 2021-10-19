СБУ обнаружила в Донецкой области и Херсоне вражеские схроны с патронами и взрывчаткой

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в Донецкой области и Херсоне вражеские схроны с боевыми средствами поражения. Среди изъятого - почти 15 кг взрывчатки с детонаторами и противотанковые мины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

В частности на Донетчине тайник с арсеналом оружия обнаружили в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.

По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона. При осмотре тайника правоохранители изъяли: почти 15 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, детонаторы, ручной противотанковый гранатомет, 2 противотанковые мины, 2 минометные мины, 1 противопехотную мину кругового поражения, более 1 тыс. патронов к стрелковому оружию.

В Херсоне сотрудники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения, который был скрыт в окрестностях областного центра.

Среди изъятого - 2 ящика с патронами к стрелковому оружию и 2 боевые гранаты с запалом.

"Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", - сообщили в СБУ .

Фото: СБУ

Фото: СБУ