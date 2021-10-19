Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ

Суд в Луганской области арестовал гражданина РФ Андрея Косяка, которого задержали возле линии разграничения. Из-за его задержания боевики заблокировали работу миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях (часть 2 статья 260 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, Косяк жил в Алчевске и в 2017 году вступил в НПФ "6-й отдельный механизированный казачий полк им. М. Платова" так называемой народной милиции "ЛНР". Он был "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты". Подразделение Косяка уничтожало подразделения и технику ВСУ.

"Участник НЗФ принимал активное участие в оказании вооруженного сопротивления силам и средствам АТО/ООС. В соответствии с поставленными задачами осуществлял наблюдение за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения", - сообщают в прокуратуре.

Кроме того, с июля 2021 года подозреваемый служил "офицером-наблюдателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР".

13 октября украинские военные задержали его в районе КПВВ "Золотое". Боевик с повязкой "СЦКК" занимался разведкой вместо разминирования.

16 октября около 200 пророSSийских демонстрантов пикетировали штаб-квартиру ОБСЕ в оккупированном Донецке, требуя освобождения "офицера" боевиков. Поэтому ОБСЕ приостановила работу на территории оккупированных районов Донецкой области.