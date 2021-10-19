Корниенко анонсировал съезд партии "Слуга народа" в ноябре

Партия создаст "исполком" или "президиум" политсовета как "динамичный" орган.

Первый заместитель главы украинского парламента Александр Корниенко продолжит возглавлять партию.

Партия "Слуга народа" создаст "исполком" или "президиум" политсовета как "динамичный" орган. Съезд планируется провести в ноябре.

Об этом сообщает специальный корреспондент LB.ua.

"Обсудим обновление формата работы, создание вспомогательного органа - президиума или исполкома политсовета партии. Часть функций, которую я выполняю, сможем туда делегировать", - добавил глава партии "СН", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

За избрание Корниенко первым заместителем главы ВР сегодня проголосовали 256 народных депутатов.

Кроме главы партии СН, Корниенко также является первым заместителем главы фракции "Слуга народа". От этой должности теперь придется отказаться. Вместо него заместителем Давида Арахамия может стать Андрей Мотовиловец.

Кроме того, Корниенко - глава Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва.