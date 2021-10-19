Тимошенко требует пересмотра бюджета в связи с энергетическим кризисом

Лидер "Батькивщины" считает, что за несколько месяцев инфляция достигнет высоких уровней.

Тимошенко требует пересмотра бюджета в связи с энергетическим кризисом
Фото: Lb.ua

Политическая партия "Батькивщина" требует провести совещание с премьер-министром и немедленно пересмотреть проект бюджета в связи с "полномасштабным энергетическим кризисом". Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время своего выступления с трибуны Верховной Рады.

По ее словам, энергетический кризис в Украине углубляется не только из-за некомпетентности власти, но и через коррупционные махинации с перепродажей украинского газа, а ее последствия почувствуют все без исключения граждане и бизнес.

"Мы знаем, что себестоимость украинского газа составляет 1 гривну, людям его продают по 7, бюджетной сфере - по 13. Посредники заполонили систему, и коррупция достигла апогея в перепродаже украинского природного газа. Для промышленности цена доходит до 50 грн за кубометр, поэтому практически через месяц мы получим цены на продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут недоступны для людей. Инфляция достигнет самых высоких уровней", - предостерегла Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также предупредила об отсутствии на складах угля и в хранилищах природного газа, достаточного для прохождения отопительного периода.

"Сейчас власти надо не байки рассказывать с трибуны, а немедленно двигаться по закону о рынке газа, вводить чрезвычайное положение в энергетике и принимать национальную программу действий. Не повышать налоги, а снимать цену на энергоносители до отмены НДС. Нужны прямые поддержки и дотации бизнесу в ключевых стратегических отраслях. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, пересмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - призвала Юлия Тимошенко.

Напомним, во время Согласительного совета Юлия Тимошенко представила разработанный "Батькивщиной" план преодоления энергетического кризиса, который предусматривает введение чрезвычайного положения в энергетике, прекращение экспорта природного газа из Украины, устранение посредников между добычей и облгазами и принятия законопроекта "Батькивщины" о направлении дешевого газа собственной добычи на потребности населения.

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