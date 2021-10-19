Корниенко назначили первым вице-спикером Верховной Рады

"За" проголосовали 256 народных депутатов.

Фото: Lb.ua

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко был назначен первым вице-спикером Верховной Рады.

"За" проголосовали 256 народных депутатов. "Слуги народа" дали 222 голоса, "За будущее" - 13, "Довира" - 17, 4 внефракционных.

Корниенко делегировало монобольшинство. "Евросолидарность" выдвинула Софию Федину.

Во время выступления Корниенко пригласил всех парламентариев, и монобольшинства, и оппозиции, сотрудничать вместе для эффективной работы аппарата и реформы Верховной Рады. Федина акцентировала в выступлении европейский курс развития парламента.

На рейтинговом голосовании Александр Корниенко набрал 248 голосов, при этом "слуги" дали только 216. Еще голосов добавили "За будущее" - 12, "Довира" - 17, трое внефракционных.

Фото: Lb.ua

Рейтинговое голосование за Александра Корниенко
Рейтинговое голосование за Александра Корниенко

Федина на рейтинговом голосовании набрала 73 голоса. Ее поддержали трое "слуг народа", 24 депутата "Евросолидарности", 19 из "Батькивщины", 5 из "За будущее", 6 из "Голоса", 14 из "Довиры" и 2 внефракционных.

Фото: Lb.ua

Голосование за Федину
Голосование за Федину

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

После избрания первого заместителя Головы ВРУ Рада с первой попытки провалила предложение Александра Корниенко о продлении работы парламента до исчерпания всей повестки дня. За это проголосовали лишь 209 нардепов. После чего Корниенко поставил этот "процедурный" вопрос на голосование во второй раз. За него проголосовали уже 228 нардепов.

"Европейская солидарность" и "Батькивщина" это назвали грубым нарушением Регламента. "ЕС" пыталась отстранить председательствующего от ведения заседания, но спикер Руслан Стефанчук это предложение отклонил из-за ненадлежащей подготовки.

Назначение нового первого заместителя главы парламента хотели провести еще на прошлой пленарной неделе, в пятницу, однако не успели.

Ранее народные депутаты сняли Дмитрия Разумкова с должности главы парламента и назначили на эту должность Руслана Стефанчука, который был первым вице-спикером.

Александр Корниенко, кроме главы партии СН, является также первым заместителем главы фракции "Слуга народа". От этой должности теперь придется отказаться. Вместо него заместителем Давида Арахамия может стать Андрей Мотовиловец. Кроме того, Корниенко - глава Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Александр Корниенко в 2001-2006 годах работал в качестве журналиста и издателя. В 2005 стал концертным директором группы "Крошка Цахес". С перерывами работал в этом направлении до 2013 года.

С 2006 - принимал участие в политическом консультировании на избирательных кампаниях. В 2015 году работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от партии "Самопомощь" Александра Сенкевича.

С ноября 2018 - в команде Зеленского. Координировал волонтерский проект наблюдателей от ЗеКоманды. Организовывал работу по наполнению избирательных комиссий. Весной 2019 стал руководителем предвыборного штаба партии "Слуга народа", стал кандидатом в народные депутаты на парламентских выборах 2019 года за № 7 в списке СН.

В Раде стал первым заместителем главы депутатской фракции партии "Слуга народа", глава партии - с 10 июля 2019 года.

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