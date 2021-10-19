"Никаких ограничений нет": Корниенко останется главой партии "Слуга народа"

Для решения организационных вопросов "слуги" поведут съезд в ноябре.

"Никаких ограничений нет": Корниенко останется главой партии "Слуга народа"
Фото: Анна Стешенко

Первый заместитель главы украинского парламента Александр Корниенко продолжит возглавлять партию "Слуга народа". После избрания на должность первого вице-спикера Корниенко заявил журналистам, что никаких юридических ограничений для этого нет.

Об этом сообщает специальный корреспондент LB.ua.

"Глава, первый заместитель и заместитель главы Рады - это политические должности, как и глава партии. Это не государственная служба", - отметил он.

Корниенко считает, что ограничения могут быть не юридические, а организационные. И с этим партия будет работать на съезде, который запланирован на ноябрь.

"Обсудим обновление формата работы, создание вспомогательного органа - президиума или исполкома политсовета партии. Часть функций, которую я выполняю, сможем туда делегировать", - добавил глава партии "СН", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

За избрание Корниенко первым заместителем главы ВР сегодня проголосовали 256 народных депутатов.

Кроме главы партии СН, Корниенко также является первым заместителем главы фракции "Слуга народа". От этой должности теперь придется отказаться. Вместо него заместителем Давида Арахамия может стать Андрей Мотовиловец.

Кроме того, Корниенко - глава Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
На планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатовНа планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатов
Блок рекламы


Похожие новости
Корниенко: Рада может переголосовать неточности в законе об олигархах
Корниенко анонсировал съезд партии "Слуга народа" в ноябреКорниенко анонсировал съезд партии "Слуга народа" в ноябре
Корниенко назначили первым вице-спикером Верховной РадыКорниенко назначили первым вице-спикером Верховной Рады
Мотовиловец заявил, что готов стать заместителем главы фракции "Слуга народа" вместо Корниенко
Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕПорошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
«Удар» выступает за полную перезагрузку системы правосудия в Украине - заявление партии«Удар» выступает за полную перезагрузку системы правосудия в Украине - заявление партии
В Чехии либеральные партии будут вести переговоры о коалиции только между собойВ Чехии либеральные партии будут вести переговоры о коалиции только между собой
Корниенко: закон о столице будет принят до Нового годаКорниенко: закон о столице будет принят до Нового года
На содержание "Слуги народа" из бюджета ежегодно идет 345 млн грн, - КорниенкоНа содержание "Слуги народа" из бюджета ежегодно идет 345 млн грн, - Корниенко
"Слуга народа" будет искать перед выборами новых фронтменов партии, - Корниенко"Слуга народа" будет искать перед выборами новых фронтменов партии, - Корниенко
Последние новости
Подгружаем последние новости