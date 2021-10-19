"Никаких ограничений нет": Корниенко останется главой партии "Слуга народа"

Первый заместитель главы украинского парламента Александр Корниенко продолжит возглавлять партию "Слуга народа". После избрания на должность первого вице-спикера Корниенко заявил журналистам, что никаких юридических ограничений для этого нет.

Об этом сообщает специальный корреспондент LB.ua.

"Глава, первый заместитель и заместитель главы Рады - это политические должности, как и глава партии. Это не государственная служба", - отметил он.

Корниенко считает, что ограничения могут быть не юридические, а организационные. И с этим партия будет работать на съезде, который запланирован на ноябрь.

"Обсудим обновление формата работы, создание вспомогательного органа - президиума или исполкома политсовета партии. Часть функций, которую я выполняю, сможем туда делегировать", - добавил глава партии "СН", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

За избрание Корниенко первым заместителем главы ВР сегодня проголосовали 256 народных депутатов.

Кроме главы партии СН, Корниенко также является первым заместителем главы фракции "Слуга народа". От этой должности теперь придется отказаться. Вместо него заместителем Давида Арахамия может стать Андрей Мотовиловец.

Кроме того, Корниенко - глава Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва.