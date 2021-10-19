Зеленский: вакцинация - единственная альтернатива локдауну

Он заверил, что выступает категорически против локдауна - из-за экономики.

Зеленский: вакцинация - единственная альтернатива локдауну
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Система здравоохранения Украины готова к увеличению количества случаев заболевания COVID-19, однако единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV.

"На этой развилке есть два пути: вакцинация (или. - Ред.) локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна - из-за экономики. Потому что нет локдауна, мы видим цифры - мы растем. У нас растет ВВП, растет бюджет, наполнение бюджета в этом году больше, чем было запланировано", - сообщает пресс- служба главы государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заверил, что Украина готова к третьей волне коронавируса.

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