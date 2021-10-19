В регламентном комитете заявили, что Стефанчук имеет право подписать закон об олигархах

По словам Павла Фролова, это не станет основанием для обращения в Конституционный суд.

В регламентном комитете заявили, что Стефанчук имеет право подписать закон об олигархах
Руслан Стефанчук
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Подписание закона об олигархах новым главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком не станет основанием для обращения в Конституционный суд по поводу законности такого решения.

Об этом в кулуарах парламента заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы, народный депутат фракции "Слуга народа" Павел Фролов.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков тем временем продолжает настаивать, что именно он должен подписывать закон об олигархах. По его словам, это определено решением Конституционного суда. Подписание Стефанчуком экс-спикер будет считать нарушением.

Подписание закона об олигархах станет возможным после отклонения 12 постановлений об отмене голосования за этот документ. Разумков говорит, что подпись должен ставить он, а Стефанчук тем временем сказал, что надеется на консенсусное решение: "думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем какое-то решение вместе, потому что нам важно, чтобы этот закон заработал".

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