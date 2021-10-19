"Это нарушение Конституции", - нардеп Камельчук о постановлении о допуске в Раду по COVID-сертификатам
Самый известный антивакцинатор Рады прокомментировал планы по ограничению доступа в парламент.
Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который публично выступал против вакцинации, прокомментировал планы Верховной Рады в среду проголосовать постановление о допуске в парламент только по сертификатам или ПЦР-тестам.
Камельчук считает постановление о допуске в Раду с сертификатом о вакцинации нарушением Конституции, поэтому не собирается за него голосовать.
Об этом он заявил в кулуарах парламента, сообщает специальный корреспондент LB.ua.
Напомним, в декабре прошлого года в эфире одного из телеканалов Камельчук сказал, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19, поскольку считает эту болезнь "выдуманной". Расходы на закупку вакцин правительствами разных стран, в том числе и Украины, депутат назвал "ловушкой", а пандемию - сговором корпораций.
Это не единственное скандальное заявление Камельчука. Ранее, ссылаясь на "ведические науки", он заявлял, что проституция приводит к потерям энергии во всей стране.
Верховная Рада завтра планирует рассмотреть постановление о введении ограничений на посещение парламента для невакцинированных лиц.