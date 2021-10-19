Глава Пентагона прилетел в Украину

Ллойд Остин планирует подтвердить евроатлантическую перспективу Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин утром 19 октября прилетел в Украину.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и евроатлантических стремлений. А также выразить нашу поддержку в развитии способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию РоSSии", - говорится в твиттере главы Пентагона.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Ллойд Остин прилетел в Киев из Тбилиси, где он накануне встречался с грузинскими чиновниками.

Там он заявил, что его визит служит подтверждением и признанием партнерства. По словам министра, Черноморский регион является критически важным для США, которые видят здесь много возможностей для сотрудничества в сфере безопасности.

На сайте Пентагона сообщается, что Остин планирует подтвердить, что двери НАТО открыты для Украины, и призвать к проведению реформ, необходимых для получения права на членство в Альянсе.

После Украины Остин полетит в Румынию, а дальше - в Брюссель.

Это первый личный визит министра с начала пандемии COVID-19. В Пентагоне сообщили, что Остин примет участие во всех встречах на уровне альянса и в двустороннем порядке со многими союзниками.

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