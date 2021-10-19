Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о переходном периоде на Донбассе и в Крыму

"Из-за общих и размытых норм... проект больше напоминает политические указания, чем нормативно-правовой акт".

Венецианская комиссия опубликовала заключение на правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", который предлагает регулирование принципов госуправления и правосудия на оккупированных территориях во время процесса их реинтеграции.

Документ содержит как критику, так и поддержку отдельных положений правительственного проекта, сообщает "Европейская правда".

Прежде всего отмечается, что проект Закона предлагает создать только общую правовую рамку для различных мероприятий переходного периода, из-за чего четко предсказать влияние этого закона в случае принятия не представляется возможным. Зато выполнение рамочного закона во многих деталях будет зависеть прежде всего от имплементирующих законов и подзаконных актов, которые необходимо будет разработать в будущем.

"Из-за общих и размытых норм... проект больше напоминает политические указания, чем нормативно-правовой акт", - отмечается в заключении комиссии.

Комиссия также отметила, что отмена ряда нормативно-правовых актов, как это предусмотрено действующим проектом закона, создало бы в Украине правовой вакуум по ряду вопросов, прежде всего по отношению к Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Впрочем, "Венецианка" признала, что правительственный проект "в значительной мере закон основывается на принципах международного права... и учитывает потребности уязвимых групп общества". Однако отмечается, что хотя проект оперирует понятиями, привычными для международного права (в том числе базовые для закона понятие "переходный период", "переходное правосудие" и т.д.), их значение является более узким чем то, что является обычным для международного права.

Комиссия напомнила, что Украина не может в одностороннем порядке изменить базовые положения международного права по вопросам вооруженных конфликтов, те будут сохранять силу независимо от закона Украины. Поэтому "такие положения должны быть либо убраны с проекта, или должно быть четко указано, что они отражают только украинское прочтения международного права", - говорится в заключении.

Венецианская комиссия также предоставила ряд рекомендаций по совершенствованию отдельных положений законопроекта, из которых выделила 5 важнейших блоков.

В частности, по мнению экспертов "Венецианки", необходимо:

- привести в соответствие с международным правом положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с временной оккупацией, согласно международному праву, и пересмотреть нынешнее дифференцированное отношение к разным категориям преступников;

- сузить и уточнить положения по люстрации, учитывая что по международным стандартам, люстрация ограничивается важнейшими должностями в государстве, не распространяется на выборные должности, должна быть возможность ее судебного контроля и т.д.;

- просмотреть, что закон имеет целью установление правды о всех преступлениях, а не только о тех, которые совершены определенными конкретными субъектами конфликта;

- четко сформулировать положения конвалидации документов, выданных на временно оккупированных территориях, и пересмотреть ограничительный подход по признанию академических сертификатов, степени и звания, выданные на этих территориях

- отразить в проектах особый конституционный статус АРК и Севастополя.

Напомним, запрос на предоставление вывода поступил в Комиссию от вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова 4 июля 2021 года. Также правительство в августе зарегистрировало законопроект в ВР под номером 5844.