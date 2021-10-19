Зеленский заявил, что Украина готова к третьей волне коронавируса

"Это очень большое достижение нашей медицинской системы".

Зеленский заявил, что Украина готова к третьей волне коронавируса
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина готова к третьей волне коронавируса.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV.

Президент отметил, что третья волна коронавируса добралась до Украины позже, чем до стран Европы.

"Пик "Дельты" сегодня и в течение ближайших двух недель будет угасать, мне так кажется. И не просто кажется, я знаю ту или иную информацию из министерства здравоохранения, из СНБО. Главное, в этом вопросе понять, насколько ты готов. Считаю, что Украина готова", - сказал Зеленский.

По словам президента, за сутки в Украине разворачивается до 90 тысяч коек в инфекционных больницах с кислородом, с аппаратами искусственной вентиляции легких и тому подобное.

"У нас все готово. Есть скорые. Это очень большое достижение нашей медицинской системы", - отметил президент.

Напомним, в Херсоне городские больницы, которые принимают больных СOVID-19, заполнены почти на 100%. Жителей города, заболевших коронавирусной болезнью, начали госпитализировать в соседних населенных пунктах.

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