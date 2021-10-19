Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа", но допускает, что его исключат

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сейчас он является членом фракции "Слуга народа". Впрочем, депутат допускает, что его могут исключить из нее. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

Депутат также заявил, что со "слугами народа" в Верховной Раде и Офисе президента якобы проводили разговор о его отзыве с должности спикера парламента.

"С ними говорили, или здесь, или в Офис президента приглашали. Со всеми так говорили, что люди до сих пор не могут отойти", - отметил он.

Относительно своего членства во фракции Разумков пояснил, что он не является частью СН из-за требования Регламента по внефракционности президиума Верховной Рады.

"Ситуация следующая - в свое время 29 августа я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно Регламенту Верховной Рады, голова, первый заместитель и заместители не входят в состав какой-либо фракции. Но каких-то дополнительных документов, заявлений об исключении, фракция не принимала решения об исключении - такого не было. Поэтому после завершения своей каденции я автоматически возвращаюсь во фракцию", - заявил он.

Разумков добавил, что написал письмо главе фракции СН Давиду Арахамия по этому поводу. Экс-спикер также прокомментировал возможность создания собственной группы депутатов. Он сказал, что сейчас "будет больше времени", чтобы убеждать нардепов вернуться к программным обещаниям 2019 года.

На сайте парламента Дмитрий Разумков указан как внефракционный депутат.

Напомним, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его фракция вряд ли примет Дмитрия Разумкова в свой состав после отзыва с должности главы Верховной Рады. По его словам, партия также может рассмотреть возможность лишения Разумкова мандата.

Глава фракции "слуг" Давид Арахамия также сказал, что политсила будет определяться в отношении лишения Дмитрия Разумкова мандата народного депутата.