Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа", но допускает, что его исключат

В случае этого экс-спикер не исключает создания группы "единомышленников".

Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа", но допускает, что его исключат
Фото: Lb.ua

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сейчас он является членом фракции "Слуга народа". Впрочем, депутат допускает, что его могут исключить из нее. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

Депутат также заявил, что со "слугами народа" в Верховной Раде и Офисе президента якобы проводили разговор о его отзыве с должности спикера парламента.

"С ними говорили, или здесь, или в Офис президента приглашали. Со всеми так говорили, что люди до сих пор не могут отойти", - отметил он.

Относительно своего членства во фракции Разумков пояснил, что он не является частью СН из-за требования Регламента по внефракционности президиума Верховной Рады.

"Ситуация следующая - в свое время 29 августа я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно Регламенту Верховной Рады, голова, первый заместитель и заместители не входят в состав какой-либо фракции. Но каких-то дополнительных документов, заявлений об исключении, фракция не принимала решения об исключении - такого не было. Поэтому после завершения своей каденции я автоматически возвращаюсь во фракцию", - заявил он.

Разумков добавил, что написал письмо главе фракции СН Давиду Арахамия по этому поводу. Экс-спикер также прокомментировал возможность создания собственной группы депутатов. Он сказал, что сейчас "будет больше времени", чтобы убеждать нардепов вернуться к программным обещаниям 2019 года.

На сайте парламента Дмитрий Разумков указан как внефракционный депутат.

Напомним, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его фракция вряд ли примет Дмитрия Разумкова в свой состав после отзыва с должности главы Верховной Рады. По его словам, партия также может рассмотреть возможность лишения Разумкова мандата.

Глава фракции "слуг" Давид Арахамия также сказал, что политсила будет определяться в отношении лишения Дмитрия Разумкова мандата народного депутата.

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