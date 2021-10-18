Министр экологии Абрамовский написал заявление об увольнении, но его в Раде пока не видели, - Гетманцев

Информацию о написанном заявлении распространил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Министр экологии Абрамовский написал заявление об увольнении, но его в Раде пока не видели, - Гетманцев
Роман Абрамовський
Фото: the page

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Амбрамовский написал заявление об увольнении. Соответствующую информацию на заседании фракции "Слуга народа" озвучил ее глава Давид Арахамия, сообщил на брифинге нардеп Даниил Гетманцев.

"Мы на самом деле еще не видели заявления. Руководство Верховной Рады также заявления не видело. Этот вопрос обсуждался на фракции. Пока как информация, что такое заявление может появиться. Понимая, что ее объявил глава фракции (Давид Арахамия), мы ему доверяем. То есть эта информация имеет высокий уровень достоверности", - заявил он.

Гетманцев добавил, что относительно мотивов отставки министра сейчас "лучше спросить у него".

Нардеп не исключил, что в случае регистрации заявления об отставке в Раде парламент сможет его "рассмотреть без каких-либо задержек".

Роман Абрамовский был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020 года. До этого он занимал должность заместителя главы этого министерства.

Абрамовский уже писал заявление об увольнении в декабре 2020 года. По информации источников LB.ua, министром экологии собирались назначить исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха. Однако нардеп Александр Качура в комментарии LB.ua сообщил, что в "Слуге народа" на фракции согласовали все четыре кандидатуры на должности министров, кроме кандидата на должность Минэкологии.

Утром 20 декабря нардепы сняли с повестки дня увольнение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского.

О том, что Абрамовского снова рассматривают как кандидата на увольнение из правительства, источники LB.ua сообщили еще в сентябре. Тогда собеседники в Кабмине также говорили, что пост может потерять министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Кадровые вопросы "Слуги народа" собирались обсуждать на большом заседании фракции в Трускавце, однако затем этот вопрос отложили. Глава парламента Руслан Стефанчук еще 14 октября говорил, что пока вопрос перестановок в Кабмине на повестке дня не стоит, но кадровые вопросы рассматриваются и без внесения в него.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В оккупированном Крыму задержали десятки людей, которые пришли поддержать политзаключенныхВ оккупированном Крыму задержали десятки людей, которые пришли поддержать политзаключенных
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Блок рекламы


Похожие новости
В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от ковидаВ Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от ковида
ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборовВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборов
Врач заявил об ухудшении состояния арестованного в Грузии Саакашвили, но "срочное медицинское вмешательство пока не требуется"
Зеленскому показали первое "новое село" в Луганской областиЗеленскому показали первое "новое село" в Луганской области
Пока вопросы о перестановке в Кабмине в повестке дня не стоят, - глава Верховной РадыПока вопросы о перестановке в Кабмине в повестке дня не стоят, - глава Верховной Рады
Украина пока не просила Грузию выдать СаакашвилиУкраина пока не просила Грузию выдать Саакашвили
Верещук заявила, что фракция "Слуга народа" обсуждала ее кандидатуру на должность министра обороныВерещук заявила, что фракция "Слуга народа" обсуждала ее кандидатуру на должность министра обороны
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
«Удар» выступает за полную перезагрузку системы правосудия в Украине - заявление партии«Удар» выступает за полную перезагрузку системы правосудия в Украине - заявление партии
Правительство усиливает ответственность за административные нарушения в сфере окружающей средыПравительство усиливает ответственность за административные нарушения в сфере окружающей среды
Последние новости
Подгружаем последние новости