Министр экологии Абрамовский написал заявление об увольнении, но его в Раде пока не видели, - Гетманцев

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Амбрамовский написал заявление об увольнении. Соответствующую информацию на заседании фракции "Слуга народа" озвучил ее глава Давид Арахамия, сообщил на брифинге нардеп Даниил Гетманцев.

"Мы на самом деле еще не видели заявления. Руководство Верховной Рады также заявления не видело. Этот вопрос обсуждался на фракции. Пока как информация, что такое заявление может появиться. Понимая, что ее объявил глава фракции (Давид Арахамия), мы ему доверяем. То есть эта информация имеет высокий уровень достоверности", - заявил он.

Гетманцев добавил, что относительно мотивов отставки министра сейчас "лучше спросить у него".

Нардеп не исключил, что в случае регистрации заявления об отставке в Раде парламент сможет его "рассмотреть без каких-либо задержек".

Роман Абрамовский был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020 года. До этого он занимал должность заместителя главы этого министерства.

Абрамовский уже писал заявление об увольнении в декабре 2020 года. По информации источников LB.ua, министром экологии собирались назначить исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха. Однако нардеп Александр Качура в комментарии LB.ua сообщил, что в "Слуге народа" на фракции согласовали все четыре кандидатуры на должности министров, кроме кандидата на должность Минэкологии.

Утром 20 декабря нардепы сняли с повестки дня увольнение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского.

О том, что Абрамовского снова рассматривают как кандидата на увольнение из правительства, источники LB.ua сообщили еще в сентябре. Тогда собеседники в Кабмине также говорили, что пост может потерять министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Кадровые вопросы "Слуги народа" собирались обсуждать на большом заседании фракции в Трускавце, однако затем этот вопрос отложили. Глава парламента Руслан Стефанчук еще 14 октября говорил, что пока вопрос перестановок в Кабмине на повестке дня не стоит, но кадровые вопросы рассматриваются и без внесения в него.