В Турции умер разработчик боевых беспилотников, которые поставляют в Украину

Оздемир Байрактар умер в Стамбуле на 72-м году жизни.

В Турции умер разработчик боевых беспилотников, которые поставляют в Украину
?Оздемір Байрактар
Фото: karar.com

В Турции умер основатель турецкой компании Baykar Makina, которая специализируется на строительстве боевых беспилотных авиационных комплексов Оздемир Байрактар.

Об этом сообщили на сайте компании.

Он умер в Стамбуле на 72-м году жизни.

"Оздемир Байрактар известен как пионер турецкого промышленного производства беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Байрактар основал компанию в 1984 году. Baykar Makina известна моделями беспилотных летательных аппаратов. Военные БПЛА и вооружение к ним компания поставляет как для внутреннего рынка Турции, так и на экспорт.

В 2020 году компания начала разработку летающих автомобилей.

Bayrak Makina в производстве беспилотников использует украинские двигатели. Сейчас они применяются на беспилотниках нового поколения Аk?nc?, в дальнейшем планируют устанавливать их на всю продукцию компании.

Беспилотники Bayraktar TB2 уже есть на вооружении ВСУ и прошли испытания в зоне боевых действий на Донбассе. Всего Украина намерена приобрести 48 таких аппаратов.

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