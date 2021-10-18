В Кривом Роге найден мертвым родной брат погибшего мэра Константина Павлова

Тело 46-летнего Андрея Павлова обнаружили в его квартире.

Родного брата погибшего мэра Константина Павлова - 46-летнего Андрея Павлова - нашли мертвым в Кривом Роге. Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

"18 октября тело Андрея Павлова в квартире погибшего на улице Черняховского обнаружил друг. Об этом стало известно по информации от сотрудников правоохранительных органов, которые сейчас находятся на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Мертвого Андрея Павлова около 16:30 нашел его друг. При этом, по имеющейся информации, еще сегодня утром брата покойного мэра Кривого Рога видели живым.

Является ли смерть насильственной, пока не сообщается.

Павлов Андрей Юрьевич был младшим братом мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли мертвым на пороге его дома 15 августа.

Сначала полиция рассматривала три версии гибели Константина Павлова - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Впоследствии версию умышленного убийства или инсценирования убийства правоохранители отвергли. Теперь рассматриваются версии самоубийства или доведение до него.