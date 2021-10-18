"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции

В случае исключения она не потеряет мандат, ведь избрана по мажоритарному округу.

Фракция "Слуга народа" приняла решение инициировать исключение из своего состава народного депутата Людмилы Буймистер.

Соответствующее решение принято на заседании фракции, сообщила пресс-секретарь СН Людмила Палийчук в Telegram.

"На заседании фракции «Слуги народа» принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава", - отметила она.

Людмила Буймистер была избрана не по партийному списку, а по мажоритарному округу (№223), поэтому не потеряет мандат в случае исключения из фракции.

Буймистер не голосовала за президентский законопроект о деолигархизации в обоих чтениях и не поддерживала отзыв с должности главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Вопрос возможного исключения Буймистер из рядов "слуг" возник еще в июле, когда голосовали за антиолигархический законопроект в первом чтении. Тогда депутат сказала, что готова выйти из фракции по собственному желанию.