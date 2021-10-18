"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции

В случае исключения она не потеряет мандат, ведь избрана по мажоритарному округу.

"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
Людмила Буймістер
Фото: УП

Фракция "Слуга народа" приняла решение инициировать исключение из своего состава народного депутата Людмилы Буймистер.

Соответствующее решение принято на заседании фракции, сообщила пресс-секретарь СН Людмила Палийчук в Telegram.

"На заседании фракции «Слуги народа» принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава", - отметила она.

Людмила Буймистер была избрана не по партийному списку, а по мажоритарному округу (№223), поэтому не потеряет мандат в случае исключения из фракции.

Буймистер не голосовала за президентский законопроект о деолигархизации в обоих чтениях и не поддерживала отзыв с должности главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Вопрос возможного исключения Буймистер из рядов "слуг" возник еще в июле, когда голосовали за антиолигархический законопроект в первом чтении. Тогда депутат сказала, что готова выйти из фракции по собственному желанию.

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