С 21 октября сертификаты о вакцинации от коронавируса будут проверять по QR-коду, - Билошицкий

В общей сложности за соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад.

С 21 октября полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду.

Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий заявил в эфире "1 + 1".

Он пояснил, что Нацполиция совместно с Минцифры начала устанавливать программное обеспечение на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с «Дии» или сканирования бумажного варианта.

Проверку будут проводить с 21 октября сотрудники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также патрульные в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок.

Билошицкий добавил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должна быть информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

В общей сложности в Украине за соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад. Представители этих бригад будут проводить разъяснительную работу, а при необходимости и составлять административные протоколы на нарушителей карантина.