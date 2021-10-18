Труханов: Одесса имеет все шансы успешно преодолеть пик очередной волны COVID-19

В городской клинической больнице №1 будут развернуты дополнительные 20 коек.

Труханов: Одесса имеет все шансы успешно преодолеть пик очередной волны COVID-19
Фото: Катерина Петренко

В городской клинической больнице №1 будут развернуты дополнительные 20 коек для лечения COVID-19. Ранее в больнице было организовано 80 койко-мест. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое провел мэр Одессы Геннадий Труханов.

По словам городского головы, технические возможности позволяют говорить о перспективе увеличения количества мест, если того потребует ситуация.

«Отвечающие всем санитарным нормам палаты общей и интенсивной терапии, новое высокотехнологичное оборудование и инструментарий дают возможность оказывать помощь самым тяжелым пациентам. Существенным подспорьем стала программа Президента Украины «Большое строительство», в рамках которой, в частности, ряд городских больниц обеспечены новым качественным медицинским оборудованием. Это колоссальная поддержка для города», - сказал Труханов.

В ходе совещания обсуждались вопросы бесперебойного обеспечения кислородом и электроэнергией опорных стационаров по COVID-19 и другие вопросы, волнующие медиков.

«При ответственном соблюдении всех мер безопасности Одесса имеет все шансы успешно преодолеть пик очередной волны», - подчеркнул Труханов.

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