Зеленский созывает Раду для принятия законов по интеграции в ЕС

Предварительно заседание может состояться в четверг, 21 октября.

Зеленский созывает Раду для принятия законов по интеграции в ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на этой неделе созывает парламент на внеочередное заседание для принятия законов, которые необходимы для углубления евроинтеграции Украины. Предварительно заседание может состояться в четверг, 21 октября.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Согласно Конституции и регламента президент Зеленский просит созвать внеочередное заседание парламента. С таким письмом глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку", - говорится в сообщении.

Президент предлагает парламенту принять ряд законопроектов:

- Об энергетической эффективности (№4507)

- О развитии высокоэффективной когенерации (№4527)

- О развитии производства биометана (№5464)

- О создании Нацкомиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№6055)

- О приведении отечественного законодательства к требованиям ЕС в сфере детского питания (№4554)

- Присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094)

- Изменения в законы об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале (№3680-д).

В "Слуге народа" информируют, что Владимир Зеленский просит ратифицировать документы с рядом стран и органов Евросоюза, среди которых - Финляндия, Эстония, Дания и Европейский инвестиционный банк.

Речь идет о:

- Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечению сохранности информации (№0075).

- Соглашение между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№0089)

- Соглашение между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве (№0108)

- Соглашение между Кабмином и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№0111)

- Письмо о внесении изменений №3 к финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0113)

- Соглашение между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия нашего государства в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№0120)

- Гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и сельское отделение" между Украиной и ЕБРР (№0123).

Ранее сегодня на заседании согласительного совета спикер Совета Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе парламент может провести внеочередную сессию. Какие документы должны рассмотреть, он не сообщил, но отметил, что сессия может состояться в четверг.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уточнил, что речь идет об энергетических законопроектах относительно интеграции в ЕС.

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