Минздрав рекомендует нарастить темпы вакцинации в "красных" зонах

Министерство здравоохранения рекомендует наращивать темпы вакцинации против коронавируса в регионах, попавших в "красную" зону.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что это поможет подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости и защитить как можно больше украинцев от коронавирусной инфекции.

Заместитель главы Минздрава Мария Карчевич во время рабочего визита в Запорожскую область отметила, что в последнюю неделю наблюдается существенное увеличение новых подтвержденных случаев COVID-19 во многих регионах Украины, что свидетельствует о приближении к новому пику заболеваемости. Запорожская область - одна из пяти, которые из-за осложнений эпидемической ситуации попали в "красную зону", что является прямым следствием низких темпов вакцинации в регионе.

"На сегодня в Запорожской области ежедневно медики делают 5-7 тысяч прививок, тогда как, согласно способности региона, их количество должно быть не менее 11 тысяч в сутки. Вместе с тем, количество центров вакцинации очень мало для этого региона. Поэтому на следующей неделе в области должны быть открыты еще несколько дополнительных центров массовой вакцинации. Кроме того, согласно предоставленных рекомендаций, должна быть улучшена работа уже существующих центров и пунктов прививок", - отметила Карчевич.

Во время визита она также проверила готовность больниц к приему больных и состояние ремонтных работ объектов в рамках программы "Большая стройка".

По словам заместителя министра, сейчас в Запорожской области все больницы, которые принимают больных коронавирусом, в среднем заполнены на 75%. Однако ситуация не является критической.

Напомним, в Запорожье в связи с осложнением эпидемической ситуации с 18 октября устанавливается "красный" уровень эпидопасности и вводятся дополнительные ограничительные карантинные меры.

15 октября Херсонская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса. С понедельника, 18 октября, «красными» также станут Одесская, Донецкая и Днепровская области.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее отметил, что для достижения результата от карантина его нужно соблюдать.