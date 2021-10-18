Премьер Испании пообещал криминализировать проституцию

Наказание за торговлю телом отменили в Испании 26 лет назад.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал криминализировать проституцию в стране.

Выступая перед сторонниками после трехдневного съезда его Социалистической партии в Валенсии, Санчес сказал, что это занятие "порабощает" женщин, передает ВВС.

Проституция была декриминализирована в Испании в 1995 году, а в 2016 году ООН оценила секс-индустрию страны в 3,7 млрд евро.

Однако другой отчет, опубликованный в 2009 году, предполагает, что эта цифра может достигать 39%, а в исследовании ООН 2011 года Испания фигурирует как третий по величине центр проституции в мире, после Таиланда и Пуэрто-Рико.

Сейчас проституция в Испании не регулируется. Наказание для тех, кто предлагает платные сексуальные услуги по собственному желанию, не предусмотрено, если это не происходит в общественных местах. Однако сутенерство или посредничество между секс-работницей и потенциальным клиентом является незаконным.

Считается, что проститутками в стране работают около 300 тысяч женщин.