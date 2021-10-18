Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин

Отдельное внимание стороны уделили проблематике обеспечения энергетической безопасности Украины.

Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

При этом отмечается, что стороны обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии продолжающейся агрессии РоSSии против Украины.

"Подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма. Значительное внимание было уделено состоянию реформ в Украине, в частности в сфере верховенства права и правосудия, корпоративного управления и устойчивости институтов государства. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины и происходить в правовой и юридически обоснованный способ.", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание стороны уделили проблематике обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте попыток Кремля использовать газ как политическое оружие.

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