Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщает пресс-служба " ЕС ".

При этом отмечается, что стороны обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии продолжающейся агрессии РоSSии против Украины.

"Подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма. Значительное внимание было уделено состоянию реформ в Украине, в частности в сфере верховенства права и правосудия, корпоративного управления и устойчивости институтов государства. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины и происходить в правовой и юридически обоснованный способ.", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание стороны уделили проблематике обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте попыток Кремля использовать газ как политическое оружие.