КГГА правоохранители прессуют в 10 раз чаще, чем другие регионы, - КИУ

В исследовании сравнили количество судебных разбирательств относительно КГГА и других ОГА.

КГГА правоохранители прессуют в 10 раз чаще, чем другие регионы, - КИУ
Фото: segodnya.ua

Против Киевской городской власти процессуальные производства открываются в 10 раз чаще, чем в других регионах. Об этом свидетельствуют результаты исследования Комитета избирателей Украины, которые были представлены во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

«Всплеск интереса правоохранителей к столице чрезвычайно большой. Показательный пример, что в Киеве зафиксировано более 2136 процессуальных действий, тогда как в следующем городе по количеству - Одессе - в десять раз меньше, только 234», - заявил во время пресс-конференции генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

По данным исследования, если сравнить количество судебных разбирательств относительно КГГА и других ОГА, то почти 40% из общего количества производств касаются КГГА, а 60% - всех остальных облгосадминистраций. В частности, на Киевскую городскую госадминистрацию приходится 579 производств, а на Киевскую областную - только 84.

«Здесь большой вопрос: неужели у нас земли под Киевом и имущество, которым распоряжается КОДА, гораздо дешевле, чем в самом Киеве? Ответ очевиден: нет. Почему же такая большая разница между количеством дел на КГГА и другие обладминистрации? Потому что, согласно действующему законодательству, главой КГГА является избранный киевлянами мэр, который не подчиняется президенту, как другие главы ОГА», - считает заместитель гендиректора КИУ Наталья Линник.

Исследование "Анализ судебных решений о проведении процессуальных действий в городских советах областных центров и областных государственных администрациях" проводилось Комитетом избирателей Украины. Для анализа были отобраны все тексты судебных производств, опубликованные Государственной судебной администрацией с 1 января 2020 года.



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