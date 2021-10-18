Газ из Европы Украине не продадут даже по высоким ценам, - Коболев

Газ из Европы может не достаться Украине даже по высоким рыночным ценам. РоSSия сделала все для того, чтобы оставить нашу страну без этого ресурса. Для этого был создан искусственный дефицит газа на европейском рынке.

Европа не продаст газ Украине даже по высоким ценам, - Коболев

Об этом заявил экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По мнению Коболева, РоSSия сделала все, чтобы не только взвинтить цены на газ в Европе до запредельного уровня, но и вообще оставить Украину без газового импорта.

"Сейчас мир находится в глобальном энергетическом кризисе и мы на это не можем повлиять. Повлиять мы можем на ситуацию с "Северным потоком – 2". К сожалению, был потерян такой важный элемент, как санкции против оператора и санкции против руководителя этого оператора, что позволило этом проекту двигаться вперед", – высказал свое мнение экс-глава Нафтогаза.

Европа не продаст газ Украине даже по высоким ценам, - Коболев

Он считает, что именно "Северный поток 2" дал возможность РоSSии теперь шантажировать всю Европу. На континенте искусственно создан дефицит газа, что позволяет Газпрому не только получать сверхприбыли за счет высоких цен на газ, но и держать Европу на голодном газовом пайке.

"Путин банально почувствовал запах крови. Он понимает, что в данный момент может победить. Для этой победы РоSSия проводит так называемую спецоперацию на европейском рынке газа. Она называется "мы сушим европейский рынок", – говорит Коболев.

Вполне естественно, что, не получив достаточно газа для собственных нужд, никто не станет его перепродавать. Таким образом, Украина может не получить голубое топливо по реверсу из Европы, даже если будет готова заплатить за него высокую цену. Ведь, когда самим не хватает, то делиться никто не будет.

Напомним, в Украине опять выросли тарифы на газ. Стало известно, какие компании выставили самые высокие цены.


Марченко Любов, Тудей

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