Украина получила от США вторую партию помощи для нужд ВСУ
США предоставляют дополнительную помощь в сфере безопасности на 60 млн долларов.
Украина получила очередной груз международной технической помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.
Это уже вторая партия от американских партнеров для нужд Вооруженных Сил Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США.
Пресс-служба Министерства обороны сообщает, что груз прибыл в Украину в ночь с 17 на 18 октября. Сейчас идет разгрузка товаров.
В ведомстве напомнили, что первая партия, которая включала в себя медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, прибыла 10 октября.
"В ближайшее время ожидается поступление третьей партии груза от США. Общая сумма материальных средств, которые передадут ВСУ, составляет 60 млн долларов. Это - дополнительная помощь из ранее согласованного объема на 250 млн долларов", - добавили в Минобороны.
В целом, начиная с 2014 года, Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.