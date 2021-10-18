Украина получила от США вторую партию помощи для нужд ВСУ

Украина получила очередной груз международной технической помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.

Фото: mil.gov.ua

Это уже вторая партия от американских партнеров для нужд Вооруженных Сил Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США .

Пресс-служба Министерства обороны сообщает, что груз прибыл в Украину в ночь с 17 на 18 октября. Сейчас идет разгрузка товаров.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

В ведомстве напомнили, что первая партия, которая включала в себя медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, прибыла 10 октября.

"В ближайшее время ожидается поступление третьей партии груза от США . Общая сумма материальных средств, которые передадут ВСУ, составляет 60 млн долларов. Это - дополнительная помощь из ранее согласованного объема на 250 млн долларов", - добавили в Минобороны.