Витренко будет требовать, чтобы газопровод не получил разрешения на работу.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала заявку на участие в сертификации роSSийского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом на брифинге в понедельник, 18 октября, рассказал глава правления компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз Украины как национальная компания, возглавляющая борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока - 2" перед немецким регулятором", - цитирует Витренко "Интерфакс-Украина".

Украинская компания будет пытаться помешать сертификации "Северного потока - 2".

Напомним, что немецкое федеральное сетевое агентство BNetzA начало сертификацию "Северного потока - 2" в сентябре 2021 года. В том же месяце немецкий регулятор допустил к сертификации польскую PGNiG.

Глава правления PGNiG Павел Маевски говорил, что компания будет требовать, чтобы владелец "Северного потока-2" не смог избежать применения требований, касающихся разделения прав собственности, доступа третьих лиц к инфраструктуре и прозрачных тарифов с учетом стоимости всего газопровода.

РоSSия завершила строительство "Северного потока - 2" 10 сентября и уже заполнила техническим газом первую нитку. Отсутствие решения BNetzA - единственное, что отделяет РоSSию от запуска газопровода.