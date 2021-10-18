РоSSия решила закрыть представительство при НАТО

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров объявил о приостановлении работы представительства РФ при НАТО в связи с невозможностью его дальнейшей деятельности.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 18 октября.

"6 октября секретариат НАТО официально сообщил, что генеральный секретарь господин Столтенберг принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию восьми сотрудников постоянного представительства РоSSии при НАТО и принял решение сократить с того же числа общее количество этого представительства до 10 человек, включая административно-технический персонал. [...] в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней", - сказал Ларов.

"Ни в коем равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересовано. Если это так, мы не видим необходимости продолжать делать вид, что какие-то изменения в обозримом будущем возможны", - добавил роSSийский министр.

По его словам, РоSSия также решила прекратить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников прекращается с 1 ноября. Будет закрыто и информационное бюро НАТО в Москве, которое было основано при посольстве Королевства Бельгии.

"Если в НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения", - сказал Лавров.

Напомним, что членов роSSийской миссии при НАТО лишили аккредитации в Брюсселе из-за шпионской деятельности.