"Батькивщина" требует введения чрезвычайного положения в энергетике

Партия Тимошенко заявляет, что меморандум о цене на газ не работает.

"Батькивщина" требует введения чрезвычайного положения в энергетике
Фото: ba.org.ua

Партия «Батькивщина» требует объявить чрезвычайное положение в энергетике и предлагает план неотложных мер, которые позволят избежать кризиса и спокойно пройти отопительный сезон. Об этом заявила глава партии Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

«Перекладывать ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя! Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы разрешить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания. Для того, чтобы решить ситуацию, уже сейчас есть все возможности, нужно только начать действовать!» - отметила лидер партии и озвучила необходимый план действий.

План «Батькивщины» предусматривает объявление в энергетике чрезвычайного положения и осуществление нескольких неотложных шагов:

немедленное прекращение экспорта природного газа из Украины; срочное устранение всех посредников между добычей и облгазами. А также принятие законопроекта «Батькивщины» №4680 о направлении дешевого газа собственной добычи на нужды населения;

«Я хочу, чтобы парламент вернул себе функции парламента, чтобы мы наконец принимали нужные людям решения, а не обслуживали чужие коррупционные интересы», - призвала глава «Батькивщины».

В то же время Юлия Тимошенко раскритиковала Меморандум, предложенный Кабинетом министров местным общинам, и продемонстрировала собравшимся платежку за газ для отдела образования Тростянецкого городского совета Сумской области, в которой стоимость газа составляет 47 гривен за кубометр - то есть почти в четыре раза больше указанной в Меморандуме суммы.

Также критической, по словам главы «Батькивщины», остается ситуация с запасами газа - их просто может не хватить на всю зиму - и эта тема требует особой проверки и наказания.

«Минимум 37 миллиардов кубов газа можно закачать в хранилища. Летом это можно было сделать в шесть раз дешевле, чем сейчас. Учреждения, людей, в том числе и промышленность можно было обеспечить ценами на газ в шесть раз дешевле, чем сегодня. Вы представляете масштаб потерь, которые будут у государства, тем более, что Коболев заявил, что у НАК «Нафтогаз» было два миллиарда долларов на закачку газа в газовые хранилища. Газ не закачан, убытки будут покрываться из государственного бюджета и из местных бюджетов Украины. Кто за это ответит? Виновные в срыве наполнения газовых хранилищ должны быть привлечены к уголовной ответственности!» - возмутилась лидер партии.

«Батькивщина» требует создания в Верховной Раде Временной следственной комиссии, которая выяснит, кто сорвал план заполнения наших хранилищ летом, когда газ стоил в 6 раз дешевле. Также Юлия Тимошенко инициирует отчет премьер-министра о готовности страны к отопительному сезону.

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