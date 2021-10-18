Приказ об обязательной вакцинации обжаловали в ОАСК
Иск подал директор столичной школы на Оболони.
В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий работники которых подлежат обязательной вакцинации.
В пресс-службе ОАСК сообщают, что иск подал Дмитрий Ламза.
"В частности, он просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 года «Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам». Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа Минздрава", - говорится в сообщении.
Сейчас суд решает, есть ли правовые основания открывать производство по иску.
Дмитрий Ламза - директор специализированной школы №210 Оболонского района Киева. Ранее он уже обжаловал в ОАСК постановление правительства, которое запрещает детям посещать учебные заведения при условии, если менее 80% их работников вакцинированы против коронавируса.