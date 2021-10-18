Приказ об обязательной вакцинации обжаловали в ОАСК

В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий работники которых подлежат обязательной вакцинации.

В пресс-службе ОАСК сообщают, что иск подал Дмитрий Ламза.

"В частности, он просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 года «Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам». Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа Минздрава", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает, есть ли правовые основания открывать производство по иску.