ВАКС назначил экс-прокурору Одесской области залог 2,6 млн гривен

Жученко фигурирует в том же уголовном деле, что и Труханов.

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 18 октября, избрал меру пресечения бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, который является одним из 16 подозреваемых по делу о земельных махинациях в Одессе.

Решение приняла следственный судья ВАКС Оксана Олейник.

"Применить к подозреваемому Жученко меру пресечения в виде залога в размере 1100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в денежном выражении составляет 2 616 900 грн", - объявила она в своем решении.

Сегодня же была избрана мера пресечения еще одному подозреваемому - одному из основателей одесской строительной фирмы "Будова". Ему назначили залог 59,475 млн гривен.

На обоих подозреваемых возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по требованию к детективам НАБУ и прокурорам САП, а также в суд; не отлучаться из города Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда и тому подобное.

Срок действия обязательств Жученко - до 6 декабря 2021 года, для предпринимателя - до 18 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе в этом деле была избрана мера пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. Суд обязал его внести 30,2 млн гривен залога.

По версии следствия, он вместе с сообщниками нанес почти 700 млн грн ущерба одесскому бюджету.

По мнению следствия, из-за действий подозреваемых в течение 2016-2019 годов одесская община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн.