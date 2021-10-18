Рада может вернуться к вопросу отмены перехода на летнее время

Весной этого года за это не хватило голосов.

Верховная Рада может вернуться к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на летнее время. Об этом во время брифинга сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы перешли на летнее время, и голосовать его в период летнего времени нет смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект - это сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть вновь поднята", - отметил Стефанчук.

Переход на зимнее время должен происходить в ночь с 30 на 31 октября.

По словам главы парламента, основной фактор в пользу принятия отмены летнего времени - биологические ритмы людей.