Рада может вернуться к вопросу отмены перехода на летнее время

Весной этого года за это не хватило голосов.

Рада может вернуться к вопросу отмены перехода на летнее время
Фото: obozrevatel.com

Верховная Рада может вернуться к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на летнее время. Об этом во время брифинга сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы перешли на летнее время, и голосовать его в период летнего времени нет смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект - это сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть вновь поднята", - отметил Стефанчук.

Переход на зимнее время должен происходить в ночь с 30 на 31 октября.

По словам главы парламента, основной фактор в пользу принятия отмены летнего времени - биологические ритмы людей.

Напомним, в марте 2021 года в Верховной Раде не хватило голосов за проект закона, предусматривающий отмену перехода на летнее время. Документ предлагал установить киевское время независимо от сезона - время часовой зоны, в которой расположена столица Украины - город Киев, которая соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украина UTC (UA) +2 (зимнее время).

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