Министерство иностранных дел Украины призвало РоSSийскую Федерацию прекратить провокации против международных наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он назвал действия РФ недопустимыми.

"Блокирование и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта. Напомню, что в сентябре РФ закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на роSSийских пунктах пропуска через государственную границу «Гуково» и «Донецк» , чтобы исключить наблюдение и скрыть от международного сообщества незаконные поставки оружия, боеприпасов и наемников из РоSSии на территорию Украины", - отметил Николенко.

Он отметил, что решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа миссии ОБСЕ по всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне роSSийско-украинского вооруженного конфликта.

"Призываем РоSSию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ , разблокировать их передвижения, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность", - заявил Николенко.

Он добавил, что сейчас Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы мониторинговой миссии.

Напомним, ОБСЕ приостановила миссию на востоке Украины из-за протестов около ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. 16 октября около 200 пророSSийских демонстрантов пикетировали наблюдателей ОБСЕ , требуя освобождения "офицера" боевиков, задержанного украинскими военными на прошлой неделе.