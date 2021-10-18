МИД призвал РоSSию прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Украина взаимодействует с международными партнерами для возобновления работы мониторинговой миссии.
Министерство иностранных дел Украины призвало РоSSийскую Федерацию прекратить провокации против международных наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Он назвал действия РФ недопустимыми.
"Блокирование и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта. Напомню, что в сентябре РФ закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на роSSийских пунктах пропуска через государственную границу «Гуково» и «Донецк» , чтобы исключить наблюдение и скрыть от международного сообщества незаконные поставки оружия, боеприпасов и наемников из РоSSии на территорию Украины", - отметил Николенко.
Он отметил, что решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа миссии ОБСЕ по всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне роSSийско-украинского вооруженного конфликта.
"Призываем РоSSию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижения, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность", - заявил Николенко.
Он добавил, что сейчас Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы мониторинговой миссии.
Напомним, ОБСЕ приостановила миссию на востоке Украины из-за протестов около ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. 16 октября около 200 пророSSийских демонстрантов пикетировали наблюдателей ОБСЕ, требуя освобождения "офицера" боевиков, задержанного украинскими военными на прошлой неделе.
В Луганской области миссия ОБСЕ продолжает свою работу.