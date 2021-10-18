Кличко инициировал возвращение районных советов в Киеве

"Возвращение к районным советам - это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время".

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует рассмотрение городским советом вопроса о создании районных советов в столице.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Прошу все фракции и каждого депутата Киевсовета проявить мудрость и мужество при решении этого вопроса. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, и до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было возвращено. Так что это решение не только актуально, но и «перезрело»", - написал Кличко.

Он отметил, что сегодня политики и чиновники пытаются контролировать Киев , хотя это должны делать киевляне.

"Именно поэтому возвращение к районным советам - это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время. Возвращение райсоветов - это европейский путь развития столицы в противовес попыткам свернуть децентрализацию", - подчеркнул мэр.

Кличко также объяснил, для чего киевлянам районные советы. Во-первых, считает мэр, Киев - слишком большой город, чтобы жители могли лично знать своего депутата. А с возвращением районных советов депутаты смогут более оперативно реагировать на проблемы киевлян.

"Во-вторых, больше представительства - больше прозрачности. Киевская власть уже сегодня является лидером среди всех городов по прозрачности работы - мы первые полностью открыли подробную информацию о бюджете города через онлайн сервис «Открытый бюджет», все закупки мы проводим через сервис «ProZorro», за что город даже получил награду. Но демократии и прозрачности много не бывает. Введение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как тратится бюджет в их районе, и влиять на это", - отметил Кличко.

В-третьих, добавил мэр, больше депутатов - не значит больше расходов. Все депутаты районных советов будут работать на общественных началах, то есть без заработной платы. Так же как и депутаты городского совета.

"Эти и другие аргументы понимают киевляне, ведь по данным различных опросов общественного мнения, около 70% киевлян хотят вернуть районные советы. К голосу киевлян должны прислушаться и центральная власть, и депутаты Киевского городского совета", - резюмировал Кличко.

Напомним, 2 октября в центре столицы состоялась акция "Марш за Киев ", посвященная привлечению внимания к проблемам города. Среди прочего, участники марша требовали вернуть районные советы.