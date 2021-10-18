Кличко инициировал возвращение районных советов в Киеве
"Возвращение к районным советам - это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время".
Мэр Киева Виталий Кличко инициирует рассмотрение городским советом вопроса о создании районных советов в столице.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Прошу все фракции и каждого депутата Киевсовета проявить мудрость и мужество при решении этого вопроса. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, и до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было возвращено. Так что это решение не только актуально, но и «перезрело»", - написал Кличко.
Он отметил, что сегодня политики и чиновники пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне.
"Именно поэтому возвращение к районным советам - это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время. Возвращение райсоветов - это европейский путь развития столицы в противовес попыткам свернуть децентрализацию", - подчеркнул мэр.
Кличко также объяснил, для чего киевлянам районные советы. Во-первых, считает мэр, Киев - слишком большой город, чтобы жители могли лично знать своего депутата. А с возвращением районных советов депутаты смогут более оперативно реагировать на проблемы киевлян.
"Во-вторых, больше представительства - больше прозрачности. Киевская власть уже сегодня является лидером среди всех городов по прозрачности работы - мы первые полностью открыли подробную информацию о бюджете города через онлайн сервис «Открытый бюджет», все закупки мы проводим через сервис «ProZorro», за что город даже получил награду. Но демократии и прозрачности много не бывает. Введение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как тратится бюджет в их районе, и влиять на это", - отметил Кличко.
В-третьих, добавил мэр, больше депутатов - не значит больше расходов. Все депутаты районных советов будут работать на общественных началах, то есть без заработной платы. Так же как и депутаты городского совета.
"Эти и другие аргументы понимают киевляне, ведь по данным различных опросов общественного мнения, около 70% киевлян хотят вернуть районные советы. К голосу киевлян должны прислушаться и центральная власть, и депутаты Киевского городского совета", - резюмировал Кличко.
Напомним, 2 октября в центре столицы состоялась акция "Марш за Киев", посвященная привлечению внимания к проблемам города. Среди прочего, участники марша требовали вернуть районные советы.
В сентябре 2019 года депутаты от фракции "Слуга народа" предложили вернуть в Киеве районные советы и разделить должность мэра и главы Киевской городской государственной администрации.