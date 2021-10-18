Додон решил сложить депутатский мандат и полномочия лидера социалистов Молдовы

Бывший президент и его партия провалили выборы в 2020 и 2021 годах.

Додон решил сложить депутатский мандат и полномочия лидера социалистов Молдовы
Фото: facebook.com/dodon.igor

Лидер Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон решил сложить депутатский мандат. Вместо этого он возглавит молдавско-роSSийский деловой союз и будет заниматься налаживанием отношений между Молдовой и Россией.

Об этом говорится в фейсбуке Додона.

"Я отказываюсь от мандата депутата в парламенте Республики Молдова, а соответствующее заявление будет передано в последующие дни в секретариат законодательного органа. Отказ от мандата депутата имеет несколько причин. Во-первых [...] я считаю, что могу быть более эффективным и помогать гражданам и экономическим агентам вне парламента", - сказал Додон.

Во-вторых, он хочет доказать, что не прячется за депутатской неприкосновенностью. "Если руководство страны планирует сфабриковать против меня политические дела, я буду вести прямую политическую борьбу, как рядовой гражданин", - заявил Додон.

В то же время Додон сообщил, что возглавил молдавско-роSSийский деловой союз, чтобы заниматься налаживанием отношений с Россией.

"Я принял предложение возглавить новую организацию - молдавско-роSSийский деловой союз, который зарегистрировали в Кишиневе в июне. Основателем этой организации со стороны РФ является крупнейшая роSSийская ассоциация "Деловая РоSSия", - рассказал Додон. По его словам, он будет заниматься углублением молдавско- роSSийских экономических отношений, привлечением иностранных инвестиций и оказанием помощи экономическим агентам в отношениях с роSSийскими партнерами.

Додон также сложит полномочия главы Партии социалистов. Этот пост будет отменен на съезде в декабре, а вместо него создадут коллегиальный исполнительный комитет во главе с исполнительным секретарем партии.

Додон был лидером ПСРМ с 2011 по 2016 год, пока не стал президентом Молдовы. После поражения на выборах в 2020 году он снова возглавил социалистов.

В 2021 году ПСРМ проиграла парламентские выборы проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS).

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