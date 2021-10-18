Лукашенко пугает диверсиями во время конституционного референдума в Беларуси

Режим ожидает новую попытку революции зимой.

Лукашенко пугает диверсиями во время конституционного референдума в Беларуси
Фото: скрін відео

Александр Лукашенко заявил, что проведение конституционного референдума в Беларуси может спровоцировать новые акции протеста, а может быть, даже диверсии.

Об этом он сказал во время кадрового совещания в понедельник.

"Созданные под контролем [западных] спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, в этих центрах якобы планируют диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения Беларуси.

"В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции (дня икс, как они считают) рассматривается период проведения конституционного референдума", - заявил Лукашенко.

Напомним, что референдум в Беларуси собираются провести не позднее февраля 2022 года. На нем планируют утвердить новую редакцию Конституции с передачей некоторых полномочий от президента другим ветвям власти. Режим Лукашенко надеется, что референдум поставит точку в ситуации с президентскими выборами 2020 года, легитимность которых не была признана многими странами мира, в том числе Украиной.

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