В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от ковида

Его обнародуют в ближайшее время.

Министерство здравоохранения готовит перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

По его словам, список обнародуют на этой неделе. Сейчас завершается разработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний к вакцинации.

"Надеемся, что на этой неделе этот перечень будет уже официально обнародован. Он не будет утверждаться постановлением Кабмина, это будет - разъяснение. Также будет рекомендовано формат справки для выдачи", - рассказал Кузин.

Напомним, с начала прививочной кампании против коронавируса привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу - 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Чтобы привиться, педагоги и чиновники имеют месяц. Иначе они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Согласно данным соцопроса, 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют добровольно делать прививку от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточной проверенностью вакцин и страхом перед возможными побочными эффектами.

В начале октября Кабмин выделил 25 млн грн на информ кампанию по вакцинации.