Власть втягивает украинский бизнес в "Игру в кальмара", - Кира Рудык

По мнению лидера "Голоса", бизнес ожидает вызов за вызовом.

Власть втягивает украинский бизнес в "Игру в кальмара", - Кира Рудык
Фото: пресслужба

Глава партии «Голос», народный депутат Кира Рудык сравнила принятие законопроекта 5600 и условия ведения бизнеса в Украине с сериалом "Игра в кальмара". Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Сейчас на Netflix появился очень популярный сериал «Игра в кальмара» - об игре с испытаниями, к которым невозможно подготовиться, ибо правила тебе объявляют непосредственно перед игрой. Игра - смертельна. Это то, как чувствует себя предприниматель в Украине. Как игрок в опасной игре, где ему нужно просто выжить. Какие три испытания этой игры? Вы удивитесь, но впервые за долгое время это даже не верховенство права и не давление правоохранителей», - отметила Кира Рудык.

Первый вызов, по ее мнению, - это пандемия.

"Власть перевела на бизнес задачу убеждать людей прививаться. Количество больных неуклонно растет, и сейчас это в полтора раза больше, чем в тот же период прошлого года. 61% опрошенных предпринимателей говорят: локдаун - это то, что может погубить их дело", - отметила нардеп.

Согласно опросам Европейской бизнес ассоциации, с прошлых карантинов не вышла треть малых предпринимателей, напомнила она.

«Просто представьте: каждый третий перестал работать и платить налоги. Часть из них просто поехали за границу. Так выглядит украинская «Игра в кальмара». Второй вызов - это рекордные цены на газ. Здесь малый и средний бизнес ничего не ждут от власти. Часть бизнеса закроется до весны. Другая часть вынуждена будет поднять цену на конечную продукцию и на потребительские товары», - подчеркнула Кира Рудык.

По ее словам, этот второй вызов сейчас не способны пережить половина опрошенных предпринимателей.

"А вот для тех, кто выживет после локдауна, кто имеет финансовую подушку, чтобы адаптироваться к ценам на газ, власть готовит третий вызов - законопроект 5600, который обложит дополнительными налогами тех, кто еще работает. В сериале, о котором упомянула Кира Рудык, в конце остался только один игрок из почти 500 - власть тоже хочет, чтобы выжил только один бизнес? А может, власть наконец начнет помогать людям бизнеса вместо того, чтобы ставить их перед новыми и новыми испытаниями?" - отметила Рудык.

Она напомнила, что "Голос" не поддерживает законопроект 5600 и предлагает принять постановление об отмене ЕСВ для предпринимателей при локдауне, ввести мораторий на проверки во время локдауна и выделить дополнительных 10 млрд гривен на поддержку предпринимателей.

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