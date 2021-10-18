Депутаты предлагают запретить доступ в Верховную Раду без вакцинации и тестов на ковид

Это касается как самих парламентариев, так и журналистов.

Народные депутаты предлагают ограничить вход в Верховную Раду без вакцинации или отрицательных результатов теста на ковид.

Об этом на заседании согласительного совета сообщили глава парламента Руслан Стефанчук и глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Соответствующее постановление зарегистрировано в Верховной Раде, его предлагают поставить в повестку дня на эту неделю. Документ предусматривает, что абсолютно все, и народные депутаты, и работники Аппарата ВР, и журналисты должны показывать сертификаты о вакцинации и результаты тестов.

Тест на антиген будет действовать 48 часов, ПЦР - 72 часа.

"Это нормально, это применяется во всех парламентах", - отметил Михаил Радуцкий.

Он сообщил, что в среду профильный комитет предлагает добавить в текст постановления норму о том, что она вступит в силу после того, как работникам Аппарата Рады раздадут считывающие устройства для сертификатов.

Напомним, что Дмитрий Разумков в последнюю неделю своего пребывания в должности главы Верховной Рады открыл полный доступ журналистам к кулуарам. Доступ был ограничен по карантинным соображениям.