На Полтавщине создают первую областную систему видеонаблюдения

Реализуют проект в рамках Стратегии развития области на 2021-2027 годы.

На Полтавщине создают первую областную систему видеонаблюдения
Фото: http://svit24.net

В Полтавской области создают первую систему централизованного видеонаблюдения «Безопасная Полтавщина». Она станет крупнейшим проектом с цифровизации региона. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов на своем официальном Telegram-канале.

«Как будет устроена система? На выездах из крупных городов и вдоль основных транспортных магистралей, например, в Решетиловке, Хороле, на трассе М-03, установим 42 видеоузлы. На каждом из них - по три камеры, которые будут фиксировать номера, марку и цвет авто, запоминать их маршрут и будут мониторить ситуацию вокруг. В дальнейшем количество видеоузлов планируем увеличивать», - рассказал Олег Синегубов.

В общем система позволяет предупреждать и раскрывать преступления независимо от места их совершения, совершенствовать антитеррористическую защиту, оперативно реагировать на чрезвычайные события и координировать их ликвидацию. Например, когда автомобиль скрывается с места аварии, правоохранители видят на камере номер машины, вбивают в базу, она сразу выдает маршрут, которым двигалось или движется в режиме реального времени авто.

«Правоохранители, спасатели и другие службы одновременно получат «глаза» по всей области. Система централизованная, поэтому, кроме видеоузлов, к ней смогут присоединиться любые камеры, которые будут отвечать необходимым техническим требованиям. Это, например, камеры территориальных общин, любых учреждений и организаций или даже камеры, установленные на вашем доме или дворе, - отметил Олег Синегубов. - Сейчас все видеонаблюдение в области фактически работает порознь. Когда запустим «Безопасную Полтавщину», вся информация будет стекаться в мониторинговые центры в Главном управлении Нацполиции в Полтавской области и в Полтавской ОГА. В перспективе эта система может интегрироваться в общенациональную сеть безопасности, что позволит объединить несколько областей в одну государственную сеть».

Сейчас из-за границы в Украину уже прибыли серверы и софт, вскоре их будут устанавливать, также приехали обзорные камеры. Еще два вида камер ожидают в течение месяца.

«Безопасную Полтавщину» создают за средства областного бюджета. Реализуют проект в рамках Стратегии развития области на 2021-2027 годы, которую глава Полтавской ОГА представил в начале этого года.

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