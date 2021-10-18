Зеленский прокомментировал журналистское расследование об оффшорах: "Отмыванием не занимались"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал журналистское расследование оффшоров - связанных с "Кварталом 95" компаний. В интервью ICTV он заявил, что отмыванием денег ни он, ни другие члены студии "Квартал" не занимались.

"Во времена Януковича тогда все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный с телевидением, со СМИ . Все каналы имели компании за рубежом. Абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. В "Квартале 95" была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было - называлось "структурирование бизнеса" студии "Квартал 95". Открывались компании за рубежом, помимо многих компаний, которые были на территории Украины, - заявил он.

Зеленский сказал, что никаких новых деталей в расследовании не увидел, а сюжет в нем «не очень».

"Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет. Поэтому и даже если вы увидите дебаты, мне кажется, там он это кричал со сцены ... Рад, что никаких новых деталей я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел", - высказался президент .

Он добавил, что отмыванием в 2012 году денег, "и с 2012, и с 2001, и с 2019 не занимался ни я, ни какой-либо член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством".

Напомним, что среди более 10 млн документов международного проекта Pandora Papers нашли данные о 10 компаниях, связанных с компаниями Владимира Зеленского и его партнеров по "Кварталу 95". По данным расследователей, в 2012 году, когда проект "Квартал 95" перешел на телеканал "1+1", был создан ряд оффшорных компаний, на которые шли оплаты за телепродукты.